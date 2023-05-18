Ефимов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил более 2,5 миллиона медизделий в рамках офсетного контракта

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

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Компания «Гемамед», являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», поставила столице свыше 2,5 миллиона медицинских изделий в рамках заключенного офсетного контракта. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва подписала офсетный контракт с компанией «Гемамед» в конце 2019 года. В рамках договора инвестор вложил 1,2 миллиарда рублей в создание инновационного производства по выпуску медицинских изделий для стомированных пациентов. Предприятие локализовано на территории особой экономической зоны столицы. Первые поставки начались в 2022 году. За этот период город получил свыше 2,5 миллиона медицинских изделий, из них почти 665 тысяч — с начала 2023 года, — рассказал Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что компания запустила новую линию по выпуску медицинских изделий, которая позволит производить более миллиона мочеприемников. Кроме того, до конца года «Гемамед» выйдет на уровень производства 5,5 миллиона изделий по 44 направлениям.

В ОЭЗ «Технополис «Москва» появится производственный комплекс по выпуску печатных плат. Новый цех откроет компания «Цифровые технологии безопасности».