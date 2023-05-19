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Приметы и советы

Спасатели вытащили выводок утят из технического отверстия на юге Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Спасатели вытащили выводок утят из технического отверстия на юге Москвы
Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы
Москва, улица Серпуховский Вал, 17 Карта всех событий

На юге столицы спасатели вытащили выводок утят из технического отверстия. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в пятницу, 19 мая.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Серпуховской Вал, в районе дома № 17. Выводок огарей провалился под землю в техническое отверстие. Об этом узнали члены добровольческого отряда кинологов во время прогулки, которые и вызвал спасателей.

Спасатели вытащили выводок утят из технического отверстия на юге Москвы Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы

Прибывшие сотрудники обнаружили взрослых уток, которые ходили вокруг технического отверстия, и пятерых утят, застрявших на глубине трех метров. Для вызволения птиц спасатели попросили помощи у проезжающего мимо трактора, который мыл улицы. Отверстие в земле наполнили водой, и птенцы поднялись на поверхность.

Видео: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы

Пожарные передали малышей под опеку взрослым уткам.

Другое животное спас инспектор ГИБДД в Подмосковье. Полицейский доставил травмированную собаку, которая лежала на обочине, в ветеринарную клинику. Позже нашелся и хозяин питомца.

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