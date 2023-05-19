Спасатели вытащили выводок утят из технического отверстия на юге Москвы
На юге столицы спасатели вытащили выводок утят из технического отверстия. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в пятницу, 19 мая.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Серпуховской Вал, в районе дома № 17. Выводок огарей провалился под землю в техническое отверстие. Об этом узнали члены добровольческого отряда кинологов во время прогулки, которые и вызвал спасателей.
Прибывшие сотрудники обнаружили взрослых уток, которые ходили вокруг технического отверстия, и пятерых утят, застрявших на глубине трех метров. Для вызволения птиц спасатели попросили помощи у проезжающего мимо трактора, который мыл улицы. Отверстие в земле наполнили водой, и птенцы поднялись на поверхность.
Пожарные передали малышей под опеку взрослым уткам.
Другое животное спас инспектор ГИБДД в Подмосковье. Полицейский доставил травмированную собаку, которая лежала на обочине, в ветеринарную клинику. Позже нашелся и хозяин питомца.