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Приметы и советы

Провоз велосипедов в пригородных поездах будет бесплатным 20–21 мая

Павел Иванов
Общество
Провоз велосипедов в пригородных поездах будет бесплатным 20–21 мая
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Московском регионе пассажиры пригородных поездов смогут бесплатно провезти с собой велосипед 20 и 21 мая. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— В эти выходные, 20 и 21 мая, для участников Московского весеннего велофестиваля во всех поездах будет разрешен бесплатный провоз велосипедов, — говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы, для прохода через турникет пассажиру с велосипедом достаточно будет иметь обычный билет. А на МЦД и в аэроэкспрессах платить за транспортировку велосипедов не потребуется, передает Telegram-канал дептранса.

На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Москвичи, которые планировали арендовать велосипед для участия в Московском весеннем велофестивале 21 мая, смогут сделать это по выгодным ценам. Цену «перекатов» (времени, после которого стоимость проката увеличится) снизили до одного рубля за минуту в рамках всех тарифов. Предложения будут действовать для станционных велосипедов 21 мая с 10:00 до 18:00. На новые электровелосипеды условия указанных тарифов не будут распространяться.

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