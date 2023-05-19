Провоз велосипедов в пригородных поездах будет бесплатным 20–21 мая

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В Московском регионе пассажиры пригородных поездов смогут бесплатно провезти с собой велосипед 20 и 21 мая. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— В эти выходные, 20 и 21 мая, для участников Московского весеннего велофестиваля во всех поездах будет разрешен бесплатный провоз велосипедов, — говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы, для прохода через турникет пассажиру с велосипедом достаточно будет иметь обычный билет. А на МЦД и в аэроэкспрессах платить за транспортировку велосипедов не потребуется, передает Telegram-канал дептранса.

Москвичи, которые планировали арендовать велосипед для участия в Московском весеннем велофестивале 21 мая, смогут сделать это по выгодным ценам. Цену «перекатов» (времени, после которого стоимость проката увеличится) снизили до одного рубля за минуту в рамках всех тарифов. Предложения будут действовать для станционных велосипедов 21 мая с 10:00 до 18:00. На новые электровелосипеды условия указанных тарифов не будут распространяться.