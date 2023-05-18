Специальные цены на аренду велосипедов введут в день Московского весеннего велофестиваля

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Москвичи, которые планировали арендовать велосипед для участия в Московском весеннем велофестивале 21 мая, смогут сделать это по выгодным ценам. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Так, обладатели тарифов «Сутки», «Месяц» или «Сезон 60» получат увеличенное время бесплатного проката — до трех часов. Горожане, у которых нет подключенных тарифов, смогут воспользоваться специальным предложением «Сутки. Велофест». Первые 180 минут будут стоить пять рублей, а далее — по рублю за минуту пользования велосипедом.

Цену «перекатов» — времени, после которого стоимость проката увеличится — на всех тарифах снизили до одного рубля за минуту.

Предложения будут действовать для станционных велосипедов 21 мая с 10:00 до 18:00. На новые электровелосипеды условия названных тарифов не будут распространяться.

— Даже если у вас нет своего велосипеда, его можно взять в прокате и стать участником фестиваля. Традиционно в этот день «Велобайк» устанавливает специальные тарифы, чтобы к нашему празднику могли присоединиться все желающие, — приводит слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В столице 21 мая состоится Московский весенний велофестиваль. По маршруту следования участники смогут ознакомиться с тематическими интерактивными зонами, которые будут посвящены передовым проектам городского департамента транспорта и тематически оформлены в стилистике Московского скоростного диаметра, Большой кольцевой линии, Московских центральных диаметров.