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Школьникам предложат создать стикеры для учебного профиля Сферум в VK Мессенджере

Полина Пашкина
Технологии
Школьникам предложат создать стикеры для учебного профиля Сферум в VK Мессенджере
Фото: Unsplash

Ученики российских школ и колледжей смогут проявить свои творческие способности в создании стикеров для чатов в VK Мессенджере. Лучшие работы добавят в учебный профиль Сферум. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте».

Старт конкурсу уже дан. До 30 июня ребятам необходимо создать свои рисунки и опубликовать их в любом формате на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» или в сообществе образовательной организации с хэштегом #МойСферум. Авторам необходимо объяснить, как их стикерпак может принести пользу в общении с учителями и одноклассниками.

Жюри конкурса выберет 10 победителей. Кроме того, для участников предусмотрели специальные номинации за креативный подход к созданию работ. Триумфаторы конкурса получат планшеты, умные колонки и наборы для рисования.

Фирменные стикеры учебного профиля Сферум, созданные по эскизам финалистов конкурса профессиональными иллюстраторами, станут доступны всем школьникам России 1 сентября.

Музыкальный фестиваль соцсети «Вконтакте» VK Fest 2023 состоится этим летом. Он впервые в истории пройдет в пяти городах в течение месяца (с 17 июня по 16 июля). Таким образом он станет крупнейшим фестивалем, проводившимся в России.

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