Уголовное дело возбуждено по факту незаконного отлова лосей в Подмосковье

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Московская область, городской округ Шаховская, деревня Степаньково Карта всех событий

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту незаконного отлова лосей и детенышей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 19 мая.

По ее словам, жители деревни Степаньково городского округа Шаховская обратились в прокуратуру из-за того, что местная автономная некоммерческая организация, по их мнению, нарушает законодательство в сфере охраны, контроля и регулирования объектов животного мира. По данному факту была организована проверка.

Сотрудники выяснили, что на территории организации содержались семь взрослых лосей и еще шесть детенышей, два из которых погибли. Диких животных отловили в городском округе Клин и в Тверской области, после чего перевезли в Степаньково.

По словам Коротковой, отлов лосей произошел в сезон, когда охота на этих животных была запрещена, а лосят и вовсе содержали в неволе без соответствующего разрешения.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Животных изъяли и передали в национальный парк «Лосиный остров», где им обеспечат должный уход и медицинскую помощь.

— Кроме того, прокуратура даст оценку расходованию денежных средств, полученных автономной некоммерческой организацией в результате добровольных пожертвований граждан на содержание диких животных, — отметила Короткова.

По результатам проверки при необходимости прокуратура применит меры реагирования.

Другое уголовное дело о незаконной охоте возбудили в подмосковном Клину. Браконьер застрелил лося и бросил его тело на дороге. Об этом узнал представитель Министерства экологии и обратился в полицию.