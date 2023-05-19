В Гильдии риелторов пояснили, почему вырос спрос на новостройки

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В Росреестре сообщили, что в Москве в апреле текущего года число сделок с квартирами в новостройках выросло на 19 процентов. Как пояснил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, подобная тенденция связана с блокировкой выдачи ипотек по нулевой ставке.

Эксперт напомнил, что ЦБ с 1 мая заблокировал возможность банкам выдавать ипотеку с нулевой ставкой. Граждане, у которых были денежные средства, поспешили совершить покупку жилья.

По мнению эксперта, это временная ситуация повышения спроса, как и в конце года, когда застройщики предоставляют хорошие скидки. Апрелев добавил, что майские показатели будут отличаться от апрельских в меньшую сторону, передает «Радио 1».

В свою очередь глава агетнства недвижимости Алексей Ляпин добавил, что в ближайшее время граждане увидят рост цен на новостройки из-за изменения курса рубля к доллару. В связи с этим увеличится спрос на вторичное жилье, передает «360».

В столичном районе Северное Измайлово появится новостройка на 609 квартир в рамках реализации программы реновации. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.