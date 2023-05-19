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Школьникам рассказали о правовых основах противодействия распространению экстремистской идеологии

Оксана Васильева

Сюжет: 

Мастерская цифровых медиа
Общество
Школьникам рассказали о правовых основах противодействия распространению экстремистской идеологии
Фото: Спартак Якушев

Для школы «Мастерская цифровых медиа» работающей на базе РОО Центр социально-культурного развития семьи и молодежи «Перово» прошла открытая лекция для обучающихся, посвященная правовым основам и особенностям противодействия распространению террористической и экстремистской идеологии в современных условиях.

Лекция была проведена в соответствии с Планом мероприятий по противодействию идеологии терроризма во исполнение Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом страны.

Член Комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Спартак Якушев, рассказал участникам школы «Мастерская цифровых медиа» о правовых основах противодействия распространению террористической идеологии в Российской Федерации.

В беседе со слушателями акцентировалось внимание на возможные способы, которые спецслужбы недружественных государств могут использовать для вовлечения молодежи в неправомерную деятельность, на угрозы и какие последствия несут в себе терроризм и экстремизм, на деструктивную деятельность направленную на причинение вреда, как государственным интересам, так и интересам отдельных частных лиц.

Он также обратил внимание слушателей на то, какое воздействие может нести недружественная пропаганда, как правильно реагировать на их проявления и не поддаваться идеологическому влиянию.

Цель проведения подобных мероприятий – формирование у слушателей «Мастерской цифровых медиа» гражданской позиции, стойкого неприятия идей террористической и экстремистской направленности, защита от пропагандистского воздействия в СМИ.

В подготовке мероприятия для обучающихся также приняла участие Татьяна Яковлева, руководитель РОО Центра социально-культурного развития семьи и молодёжи «Перово».

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