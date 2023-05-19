Генпрокуратура РФ признала Greenpeace нежелательной организацией

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Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность международной экологической организации Greenpeace в России. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Фонд финансирует деятельность российских организаций — иностранных агентов, требует изменения российского законодательства в ущерб интересам нашего общества и граждан, — говорится в сообщении.

Генпрокуратура также обвинила Greenpeace во вмешательстве во внутренние дела страны и подрыве ее экономических основ. Активистов фонда обвинили в антироссийской пропаганде и призывах к усилениям санкций против страны. Подобная деятельность, утверждают в ведомстве, ведется фондом с начала специальной военной операции на Украине.

Кроме того, Greenpeace пытается дестабилизировать обстановку в России и сменить власть неконституционным путем, говорится в Telegram-канале «Генпрокуратура России».

Недавно Генпрокуратура внесла в тот же список немецкую организацию «Форум гражданского общества Россия — ЕС». По версии ведомства, деятельность сети направлена на сбор информации о происходящем в России, которую потом передают в иностранные НКО для дискредитации правительства страны.

Перечень нежелательных организаций также пополнила украинская «KpымSOS». В Генпрокуратуре отметили, что деятельность объединения направлена на дискредитацию российской армии, а также на подрыв территориальной целостности РФ.