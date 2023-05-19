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Депутат Мосгордумы Гусева: Проекты КРТ направлены на развитие столичных районов

Павел Иванов
Город
Депутат Мосгордумы Гусева: Проекты КРТ направлены на развитие столичных районов
Фото: duma.mos.ru

Программа комплексного развития территорий (КРТ) позволяет эффективно реорганизовать старые промзоны, создавая сбалансированно развивающиеся районы столицы. Об этом в пятницу, 19 мая, заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Программа КРТ помогает вернуть старые промзоны и неэффективно используемые территории в экономический оборот. В Москве подписан уже 30-й по счету договор. Это говорит о явном интересе инвесторов к реализации программы, — сказала она.

По словам парламентария, программа КРТ позволяет взглянуть на советское наследие свежим взглядом и реорганизовать территории так, чтобы число рабочих мест и количество жилых домов увеличилось, а вместе с ними развивалась и социальная инфраструктура.

Например, площадка завода «Вагоноремонт» в Восточном Дегунине станет примером того, как проекты КРТ изменят район, создавая новые возможности для жителей. В проекте предусмотрено строительство технопарка, фармакологического производства, офисных и торговых площадей, передает Агентство городских новостей «Москва».

За первые четыре месяца текущего года Мосгосстройнадзор оформил 209 разрешений на строительство объектов недвижимости в столице. Общая площадь зданий составит около 4,7 миллиона квадратных метров.

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