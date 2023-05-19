Андрей Бочкарев: Около 4,7 миллиона «квадратов» недвижимости разрешено построить в Москве с начала года

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За первые четыре месяца текущего года Мосгосстройнадзор оформил 209 разрешений на строительство объектов недвижимости в столице. Общая площадь зданий составит около 4,7 миллиона квадратных метров. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в столице сохраняется заданный темп объемов перспективного строительства. Показатели остаются на уровне аналогичного периода 2022 года.

— За четыре месяца застройщики инициировали более двух сотен новых проектов. Основную часть традиционно занимают жилищные объекты — с начала года выдано 74 разрешения на общую площадь более 3,3 миллиона квадратных метров. В их число вошли 42 разрешения на строительство домов по программе реновации суммарной площадью 1,5 миллиона «квадратов», — рассказал заммэра.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в свою очередь уточнил, что больше всего разрешений на строительство капитальных объектов с начала года выдано в Троицком и Новомосковском административных округах. В них документы получили 43 раза. По количеству выданных документов также выделяются Юго-Восточный, Западный и Северо-Восточный административные округа.

Свыше 40 разрешений выдали в Москве на строительство домов по программе реновации с начала года, сообщил ранее Андрей Бочкарев.