Андрей Бочкарев: С начала года в Москве разрешили строительство 42 жилых домов по реновации

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Свыше 40 разрешений выдали в Москве на строительство домов по программе реновации. Об этом в среду, 17 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С начала года Мосгосстройнадзор выдал разрешения на строительство более 40 новых жилых объектов, куда смогут переехать жители ветхих пятиэтажек, — сказал он.

Общая площадь новостроек составит около 1,5 миллиона квадратных метров. Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что новые проекты по реновации будут реализовывать в семи столичных округах.

Декан факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Евгений Михайленко заверил, что успешная реализация программы реновации будет достигнута в том случае, если в городе будут «держать темп» расселения старых пятиэтажек.

Свыше 10 тысяч москвичей стали обладателями новых квартир по программе реновации за первые четыре месяца 2023 года. При этом с начала года более трех тысяч семей воспользовались помощью при переезде в рамках программы реновации.

Стало известно, что в скором времени начнется переселение жителей 29 домов в рамках программы реновации. С начала года уже обеспечен подбор 22 территорий, а также ввод в эксплуатацию 21 дома.