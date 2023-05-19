«От мира мало что останется»: возможна ли война Запада с Россией и Китаем к 2030 году

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Запад может столкнуться с угрозой прямой полномасштабной войны с Россией и Китаем к 2030 году. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Дмитрия Журавлева, возможно ли военное столкновение между странами.

По его словам, война западных стран с Россией и Китаем будет происходить с использованием ядерного оружия, что приведет к полному уничтожению государств.

— Такое развитие событий очень маловероятно, потому что эта война никому не нужна. Важно понимать, что во время военного столкновения Запада с Россией и Китаем будет применено ядерное оружие. А впоследствии от мира мало что останется, — сказал он.

Эксперт отметил, что если страны будут шантажировать друг друга войной, рано или поздно одна из сторон не выдержит и начнет ее.

— Тем не менее такая война может произойти просто потому, что обе стороны исключают ее возможность. Например, одна из сторон будет шантажировать другую, будучи полностью уверена, что противник не станет идти на конфликт. А произойдет все ровно наоборот, — заверил Журавлев.

Политолог Сергей Маркелов назвал три новых тренда в мировой политике, связанных с СВО. По его словам, все больше слышна оправдательная риторика по снижению накала военных действий.

Кроме того, еще одним оформившимся трендом собеседник «ВМ» называет заметно снизившееся число упоминаний в речах президента Украины Владимира Зеленского его российского лидера Владимира Путина. В третьих, к новым трендам относится уменьшение претензий украинского лидера к странам Запада.