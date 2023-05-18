Политолог Маркелов назвал три новых тренда в мировой политике, связанных с СВО

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В последнее время в отношении специальной военной операции России на Украине в мировой политике возникли три новых тренда. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Сергей Маркелов.

— Во-первых, все больше слышна оправдательная риторика по снижению накала военных действий. Это видно по отношению Украины к событиям в Артемовске: украинские политики то придают этому городу колоссальное значение, то называют его мелким провинциальным городком, — объяснил специалист.

Еще одним оформившимся трендом собеседник «ВМ» называет заметно снизившееся число упоминаний в речах президента Украины Владимира Зеленского его российского лидера Владимира Путина.

В третьих, к новым трендам относится уменьшение претензий украинского лидера к странам Запада. Если раньше Зеленский часто требовал все больше оружия, а украинские дипломаты доходили даже до оскорблений западных политиков, теперь градус заметно снизился, подчеркнул политолог.

Кроме того, Маркелов отметил, что все чаще можно заметить давление на Зеленского со стороны Запада. Президента Украины все чаще призывают думать о завершении конфликта, заметил эксперт.

Подробнее о том, почему европейские государства меняют точку зрения относительно украинского конфликта и может ли Польша требовать от Киева прекращения конфликта, — в материале «Вечерней Москвы».