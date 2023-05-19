Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе Москвы

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Москва, улица Тёплый Стан, 23 Карта всех событий

На юго-западе столицы в квартире жилого дома произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в пятницу, 19 мая.

Пожар произошел на улице Теплый Стан в доме № 23. По данным ведомства, возгорание началось в 16:14 на балконе квартиры на 12-м этаже жилого дома. Позже огонь распространился в саму квартиру, а также на балконы 13-го и 14-го этажей. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Возгорание было ликвидировано в 17:03. В результате происшествия никто не пострадал.

Другой пожар произошел в жилом доме в центре столицы. Загорелась комната в доме № 2 по улице Сергия Радонежского, в которой жила женщина-инвалид. Сиделка, находившаяся в соседнем помещении, пыталась потушить огонь, но не смогла. В результате происшествия женщина-инвалид погибла.