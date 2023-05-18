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Женщина-инвалид погибла при пожаре в квартире в центре Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Женщина-инвалид погибла при пожаре в квартире в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Сергия Радонежского, 2 Карта всех событий

Женщина-инвалид погибла в ночь на четверг, 18 мая, при пожаре в квартире в центре Москвы.

Квартира в доме № 2 на улице Сергия Радонежского загорелась около полуночи. В это время там находилась сиделка погибшей. Она первая заметила, что из комнаты повалил дым.

Женщина попыталась залить огонь водой из ведер, но у нее ничего не получилось. К месту пожара вызвали сотрудников МЧС.

Очевидцы рассказали, что дым окутал весь подъезд и проник в другие квартиры.

По предварительной информации МЧС, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета, с которой уснула погибшая, сообщает РЕН ТВ.

15 мая в Северо-Восточном административном округе Москвы на Заповедной улице произошло возгорание в квартире на первом этаже дома № 10. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб спасли восемь человек. В результате инцидента один человек пострадал, еще один погиб.

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