Один человек погиб в результате возгорания в доме на Заповедной улице

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Москва, Заповедная улица, 10 Карта всех событий

В Северо-Восточном административном округе Москвы на Заповедной улице произошло возгорание в квартире на первом этаже дома № 10. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 15 мая.

Уточняется, что площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб спасли восемь человек. В результате инцидента один человек пострадал, еще один погиб.

Другой пожар произошел рано утром 15 мая на Большой Почтовой улице. При тушении возгорания было найдено тело женщины. По информации экстренных служб, площадь огня достигала трех квадратных метров, а погибшую обнаружили в очаге возгорания. По факту гибели женщины проводится доследственная проверка. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.

Пресс-служба столичной прокуратуры опубликовала кадры с места смертельного пожара. На записи видно, что пламя охватило второй этаж, где практически полностью сгорела кровать.

11 мая в квартире жилого дома в Раменском взорвалась газовоздушная смесь, что привело к пожару. В результате произошедшего хозяин квартиры погиб. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».