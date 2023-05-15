Появились кадры с места смертельного пожара в жилом комплексе в центре Москвы
Пресс-служба столичной прокуратуры в понедельник, 15 мая, опубликовала кадры с места смертельного пожара в квартире жилого комплекса на Большой Почтовой улице.
На записи видно, что пламя охватило второй этаж, где практически полностью сгорела кровать.
Пожар, о котором идет речь, произошел рано утром в этот же день на Большой Почтовой улице. При тушении возгорания было найдено тело женщины. По информации экстренных служб, площадь возгорания достигала трех квадратных метров, а погибшую обнаружили в очаге возгорания.
По факту гибели женщины проводится доследственная проверка. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.