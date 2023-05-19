Владельцам электросамокатов дадут отдельный старт на Весеннем велофестивале

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В рамках Весеннего велофестиваля в 2023 году во второй раз в истории для владельцев средств индивидуальной мобильности будет дан отдельный старт. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что владельцы электросамокатов, моноколес и других СИМ стартуют в 12:50, то есть на 10 минут раньше основной группы. При этом электровелосипеды отправятся на дистанцию вместе с обычными велосипедами.

Впервые отдельный старт для владельцев СИМ был организован на осеннем велофестивале в 2022 году. Эта мера связана с обеспечением безопасности участников, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В столице 21 мая состоится Московский весенний велофестиваль. По маршруту следования участники смогут ознакомиться с тематическими интерактивными зонами, которые будут посвящены передовым проектам городского департамента транспорта и тематически оформлены в стилистике Московского скоростного диаметра, Большой кольцевой линии, Московских центральных диаметров.

Для участников фестиваля, желающих арендовать велосипед, будут действовать специальные предложения. Так, обладатели тарифов «Сутки», «Месяц» или «Сезон 60» получат увеличенное время бесплатного проката — до трех часов. Горожане, у которых нет подключенных тарифов, смогут воспользоваться специальным предложением «Сутки. Велофест». Первые 180 минут будут стоить пять рублей, а далее — по рублю за минуту пользования велосипедом.