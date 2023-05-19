«Мне одной смешно?»: Лопырева высмеяла Боню за покупку пропуска на Каннский фестиваль

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская телеведущая Виктория Лопырева высмеяла девушек, которые покупают пропуск на красную дорожку кинофестиваля в Каннах. Об этом она написала в своем микроблоге.

— Мне одной смешно смотреть на девчонок, которые покупают пропуск на дорожку в Каннах и потом постят фотки, как будто они главные героини фильма? — написала она.

Тем временем СМИ предполагают, что колкость направлена в адрес телеведущей Виктории Бони. Она уже в десятый раз посещает кинофестиваль. И ничто не указывает на то, что телеведущей там не рады.

— Видимо, когда судишь по собственному опыту и видишь обратное, то становится горько и обидно. У Виктории (Лопыревой — прим. «ВМ») в агентстве за много лет упорного катания по миру столько же фото в целом, сколько у меня с одного мероприятия, — передает ответ Бони Telegram-канал Super.ru.

Ранее Виктория Боня призналась, что проспала открытие Каннского фестиваля и чуть не опоздала.

— Я проснулась в 12 часов, меня уже ждет визажист, а мне ехать до Канн целый час! — поделилась Боня.

Главной картиной на открытии фестиваля стал фильм «Жанна Дюбарри» французского режиссера Майвенн Ле Беско с Джонни Деппом в роли французского короля Людовика XV.