Бразильского защитника ЦСКА Мойзеса на родине подозревают в участии в договорных матчах

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Защитника столичного футбольного клуба ЦСКА Мойзеса в Бразилии подозревают в участии в договорных матчах. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила местная газета O Globo.

Издание обратило внимание на тот период, когда Мойзес выступал за бразильский «Интернасьонал». По данным газеты, защитник должен был получить желтую карточку в матче чемпионата страны против «Сан-Паулу». Встреча состоялась 20 июля 2022 года.

Отмечается, что неназванный человек вышел на связь с футболистом и сообщил, что сделал крупную ставку. За получение желтой карточки он пообещал Мойзесу вознаграждение.

Примечательно, что защитник действительно заработал предупреждение. Во втором тайме судья показал игроку желтую карточку за грубый фол, пишет издание.

Недавно похожий скандал произошел в России. Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал четверых игроков, выступавших во Второй лиге, за участие в договорном матче. Речь идет о встрече между белгородским «Салютом» и «СКА‑Хабаровском — 2». Матч, состоявшийся 20 октября 2022 года в Белгороде, завершился победой хозяев со счетом 3:1.