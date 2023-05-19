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Приметы и советы

«Да ни в жизни»: Макаревич ответил на вопрос о возвращении в Россию

Евгений Силаев
Общество
«Да ни в жизни»: Макаревич ответил на вопрос о возвращении в Россию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* заявил, что не планирует возвращаться в Россию. Попутно музыкант жестко прошелся по соотечественникам.

Артист признался, что следит за тем, что о нем говорят российские граждане. Однажды он наткнулся на опрос, в котором у россиян интересовались, стоил ли пускать музыканта обратно. Макаревич отметил, что не планирует возвращаться на родину.

— Вот это подтявкивающее говно — оно затихнет. Но они же оттуда никуда не денутся. Они там останутся. И я поеду для них петь? Да ни в жизни! — заявил Макаревич, чьи слова приводит «Стархит».

Ранее Макаревич* посвятил песню участникам специальной военной операции на Украине, в которой оскорбил их. Артист сейчас живет в Израиле, продолжая оттуда делиться своим творчеством.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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