Парижский монетный двор выпустил монеты к Олимпиаде-2024

Фото: paralymp.ru

Парижский монетный двор отчеканил коллекцию монет евро из золота и серебра, приуроченную к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже. На монетах изображен символ французской олимпиады Фриж. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе монетного двора.

— Для гравировальной мастерской было вполне естественным создать монеты для широкой публики, на которых изображены эти талисманы, занимающиеся спортом, чтобы закрепить этих персонажей во вселенной Олимпийских игр, — говорится в сообщении.

В коллекцию входят девять серебряных монет номиналом 10 евро, две серебряные монеты номиналом 50 евро, а также две монеты из золота 999 пробы номиналом 250 и 500 евро.

28 марта глава МОК Томас Бах опубликовал целый перечень условий, согласно которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Например, один из пунктов гласит, что спортсмены из названых стран смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

В настоящее время 206 национальных олимпийских комитетов со всех пяти континентов приветствовали рекомендации МОК, сообщил Бах. Он также добавил, что ряд комиссий из Африки и Азии готовы разрешить российским и белорусским атлетам принимать участие в соревнованиях под национальными флагами.