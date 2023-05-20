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Рамзан Кадыров прокомментировал выступление Путина на заседании в Пятигорске

Ирэна Колесова
Политика
Рамзан Кадыров прокомментировал выступление Путина на заседании в Пятигорске
Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выступление российского президента Владимира Путина на заседании совета по межнациональным отношениям в Пятигорске. Он назвал это выступление лидера РФ содержательным и интересным.

— Выступление Владимира Владимировича, как всегда, было очень интересным и содержательным. Не могу не согласиться с каждым его словом, — написал Кадыров в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что все принятые на заседании решения будут приняты на вооружение. Он добавил, что пока в западных странах ведется откровенная ликвидация традиций, именно в России продолжается усиление роли семьи, согласия между разными национальностями и религиями, такие связи всячески поддерживаются.

Патриоты России никогда не должны наживать политические очки на национальной теме. Такое заявление сделал 19 мая президент РФ Владимир Путин. Именно межнациональное согласие является фундаментальным условием существования российской государственности, сказал президент.

Рамзан Кадыров Россия Владимир Путин
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