Путин: Патриоты не должны наживаться на национальной теме

Фото: Администрация президента РФ

Патриоты России никогда не должны наживать политические очки на национальной теме. Такое заявление сделал в пятницу, 19 мая, президент РФ Владимир Путин.

— И никто, никогда, если действительно кто-то является патриотом России, никогда не должен здесь на этой теме наживаться политически и использовать в своих текущих политических, конъюнктурных интересах, — заявил глава государства.

Именно межнациональное согласие является фундаментальным условием существования российской государственности, передает слова Путина официальный сайт Кремля.

Доверие жителей России к президенту страны Владимиру Путину сохраняется на уровне свыше 80 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Анкетирование провели среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Опрос организовали в период с 8 по 14 мая.

В апреле рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину превысил 80 процентов. Согласно опросу, проведенному в период с 10 по 16 апреля, 80,1 процента респондентов доверяли российскому лидеру, премьер-министру Михаилу Мишустину — 63,3 процента. В то же время деятельность Путина одобряли 77,5 процента опрошенных, а деятельность Мишустина — 54,8 процента.