ВЦИОМ: Уровень доверия россиян к Путину составил более 80 процентов

Фото: администрация президента РФ

Доверие жителей России к президенту страны Владимиру Путину сохраняется на уровне свыше 80 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые были опубликованы в пятницу, 19 мая.

Уточняется, что анкетирование провели среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Опрос организовали в период с 8 по 14 мая.

Согласно его результатам, уровень доверия россиян Владимиру Путину составил 80,1 процента. При этом за неделю он снизился на 0,8 процента. Уровень одобрения деятельности главы государства зафиксировался на отметке 76,4 процента. Он уменьшился на 0,7 процента.

По данным исследования, деятельность правительства страны одобряют 50,2 процента опрошенных. По сравнению с данными прошлой недели этот показатель снизился на 3,3 процента. Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобрили 52,5 процента респондентов, что на 3,5 процента ниже, чем на прошлой неделе. При этом рейтинг доверия Мишустину составил 62,5 процента (понизился на два процента), следует из результатов опроса, представленных на официальном сайте ВЦИОМ.

В апреле рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину превысил 80 процентов. Согласно опросу, проведенному в период с 10 по 16 апреля, 80,1 процента респондентов доверяли российскому лидеру, премьер-министру Михаилу Мишустину — 63,3 процента. В то же время деятельность Путина одобряли 77,5 процента опрошенных, а деятельность Мишустина — 54,8 процента.