Участники массового протеста установили палатки в столице Сербии

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Участники массовых протестов в столице Сербии Белграде поставили на ночь палатки и перекрыли движение на трассе, которая ведет из Будапешта в Салоники. Эта трасса остается одной из важнейших магистралей региона.

Глава государства Александр Вучич поговорил с населением в Белграде. Он отметил, что специальные службы говорили о цветной революции на территории Сербии, передает РИА Новости.

Вечером 19 мая начался третий массовый протест оппозиционеров в сербской столице. Участники акции провели марш по городскому центру и затем добрались до второго берега реки Сава. Там они начали перекрывать движение по магистралям. Затем большинство решили прекратить акцию и пошли по домом.

— Небойша Зеленович (депутат и сопредседатель партии Zajedno призвал граждан остаться до утра и продолжить блокаду. Они поставили палатки на трассе между (крупнейшими закрытыми концертной и спортивной площадками — ред.) Сава-центром и Штарк-ареной в районе автозаправки. Оба направления автомагистрали заблокированы, — передает портал Nova.rs и другие оппозиционные СМИ.

В неприятную историю попали пассажиры рейса, который следовал из сербского Белграда в Москву. Сотрудники авиакомпании Air Serbia не допустили до регистрации клиентов с билетами из-за отсутствия мест. По предварительным данным, среди тех, кто не смог вылететь в российскую столицу, были в том числе пенсионеры из Нижнего Новгорода. Они не стали ждать и сразу поделились своей проблемой с турагентом.