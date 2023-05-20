Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Обострит патологии»: эндокринолог Лазуренко назвала три самые вредные для здоровья каши

Иссалина Аюпова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
«Обострит патологии»: эндокринолог Лазуренко назвала три самые вредные для здоровья каши
Фото: shutterstock

Многие с детства приучают своих детей есть каши каждый день, потому что считают их полезным продуктом. Они уверены, что в крупах много полезных свойств и витаминов. Так ли это на самом деле или польза каши — всего лишь миф, «Вечерняя Москва» выясняла у специалиста.

По словам врач-диетолога, эндокринолога, терапевта клиники экспертной медицины «Медгород» Натальи Лазуренко, существуют действительно бесполезные каши для организма.

Среди них она выделила каши из:

  • белого риса;
  • манной крупы;
  • булгура.

Такой завтрак — массированная углеводная атака, уверена врач. Поэтому они не будут полезны для людей, у которых выявлены:

  • избыточный вес;
  • инсулинорезистентность;
  • реактивный панкреатит;
  • метаболический синдром;
  • нарушение обмена веществ и углеводного обмена.

Лазуренко отметила, что такие каши мощно поднимают уровень глюкозы в крови, потому что не содержат сложной клетчатки и не дают чувства сытости надолго.

— Организм начинает исправлять ситуацию. Уровень глюкозы опускается так же быстро, как поднимается, а это провоцирует новое чувство голода. Человек попадет в порочный круг, начнет делать перекусы, хотя только недавно поел, — пояснила Лазуренко.

Диетолог отметила, что человек может усугубить вред от быстроуглеводных каш еще сильнее, если добавит к ним насыщенные жиры (молоко, сливки, сахар, мед — прим. «ВМ»).

— Тогда это будет просто «бомбический» прием пищи, который резко поднимет уровень глюкозы в крови и обострит патологии углеводного обмена. Поджелудочная железа начнет резко выбрасывать инсулин, и он отложится в жировую ткань, — заверила Лазуренко.

Она рекомендовала тем, у кого уже имеются проблемы с поджелудочной железой, ожирением, избыточным весом, сахарным диабетом или инсулинорезистентностью, добавлять в рацион сложноуглеводные каши, которые насыщены клетчаткой.

Здоровье Еда Врачи Продукты
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Евгения Ткаченко
Евгения Ткаченко

Жемчужина Восточного округа: как меняется район Вешняки

Все мнения
О проекте