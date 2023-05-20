«Обострит патологии»: эндокринолог Лазуренко назвала три самые вредные для здоровья каши

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Многие с детства приучают своих детей есть каши каждый день, потому что считают их полезным продуктом. Они уверены, что в крупах много полезных свойств и витаминов. Так ли это на самом деле или польза каши — всего лишь миф, «Вечерняя Москва» выясняла у специалиста.

По словам врач-диетолога, эндокринолога, терапевта клиники экспертной медицины «Медгород» Натальи Лазуренко, существуют действительно бесполезные каши для организма.

Среди них она выделила каши из:

белого риса;

манной крупы;

булгура.

Такой завтрак — массированная углеводная атака, уверена врач. Поэтому они не будут полезны для людей, у которых выявлены:

избыточный вес;

инсулинорезистентность;

реактивный панкреатит;

метаболический синдром;

нарушение обмена веществ и углеводного обмена.

Лазуренко отметила, что такие каши мощно поднимают уровень глюкозы в крови, потому что не содержат сложной клетчатки и не дают чувства сытости надолго.

— Организм начинает исправлять ситуацию. Уровень глюкозы опускается так же быстро, как поднимается, а это провоцирует новое чувство голода. Человек попадет в порочный круг, начнет делать перекусы, хотя только недавно поел, — пояснила Лазуренко.

Диетолог отметила, что человек может усугубить вред от быстроуглеводных каш еще сильнее, если добавит к ним насыщенные жиры (молоко, сливки, сахар, мед — прим. «ВМ»).

— Тогда это будет просто «бомбический» прием пищи, который резко поднимет уровень глюкозы в крови и обострит патологии углеводного обмена. Поджелудочная железа начнет резко выбрасывать инсулин, и он отложится в жировую ткань, — заверила Лазуренко.

Она рекомендовала тем, у кого уже имеются проблемы с поджелудочной железой, ожирением, избыточным весом, сахарным диабетом или инсулинорезистентностью, добавлять в рацион сложноуглеводные каши, которые насыщены клетчаткой.