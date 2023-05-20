Западные аналитики предрекли Украине серьезные проблемы

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Российская армия в ходе боевых действий постепенно учится и адаптируется, при этом для ВСУ создаются серьезные проблемы. Такое мнение содержится в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI).

Ученые отметили, что совершенствуется российская артиллерия, ее способность улучшается. Военные РФ теперь могут вести огонь сразу с нескольких позиций. В отчете говорится о том, что становится лучше и работа российских средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, аналитики обратили внимание на повышение эффективности средств ПВО РФ. Они уже могут полностью нейтрализовать угрозу от ракет HARM, отмечается в докладе.

В целом эксперты подытожили, что российские войска могут совершенствоваться в ключевых моментах.

— Таким образом, можно сделать вывод, что Вооруженные силы России представляют собой серьезную проблему для украинских военных в сфере обороны, резюмирует RUSI.

19 мая силы российской противовоздушной обороны сбили ракету американской РСЗО HIMARS на Запорожском направлении. Видео с тепловизионного прицела прокомментировал командир группы «Ежики» из состава батальона «Эспаньола» с позывным Гума.