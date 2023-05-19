Опубликовано видео перехвата ракеты РСЗО HIMARS российской ПВО

Фото: Минобороны РФ

Силы российской противовоздушной обороны сбили ракету американской РСЗО HIMARS на Запорожском направлении.

Видео с тепловизионного прицела прокомментировал командир группы «Ежики» из состава батальона «Эспаньола» с позывным «Гума».

— Наблюдали на Запорожском направлении в районе Степногорска, как работал HIMARS — выпустил ракету, которую наша ПВО с большой точностью сбила, — рассказал он.

В Telegram-канале РИА Новости размещены кадры уничтожения ракеты. На них видно, как в ночью над горизонтом с большой скоростью летит светящийся объект, заметны всполохи, потом происходит попадание и взрыв в небе, объект прекращает движение и начинает падать.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / РИА Новости

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