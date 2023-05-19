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Приметы и советы

Опубликовано видео перехвата ракеты РСЗО HIMARS российской ПВО

Юлия Курганова

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Опубликовано видео перехвата ракеты РСЗО HIMARS российской ПВО
Фото: Минобороны РФ

Силы российской противовоздушной обороны сбили ракету американской РСЗО HIMARS на Запорожском направлении.

Видео с тепловизионного прицела прокомментировал командир группы «Ежики» из состава батальона «Эспаньола» с позывным «Гума».

— Наблюдали на Запорожском направлении в районе Степногорска, как работал HIMARS — выпустил ракету, которую наша ПВО с большой точностью сбила, — рассказал он.

В Telegram-канале РИА Новости размещены кадры уничтожения ракеты. На них видно, как в ночью над горизонтом с большой скоростью летит светящийся объект, заметны всполохи, потом происходит попадание и взрыв в небе, объект прекращает движение и начинает падать.

Видео: Telegram / РИА Новости

Российский БПЛА ликвидировал офицера Вооруженных сил Украины точечным ударом по блиндажу в районе Авдеевки в Донецкой народной республике. Опубликованы кадры работы оператора беспилотника группировки ВС России «Юг», который вел скрытое наблюдение за позициями украинской армии на Авдеевском направлении.

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