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Российский БПЛА ликвидировал офицера Вооруженных сил Украины точечным ударом по блиндажу в районе Авдеевки в Донецкой народной республике.

В распоряжении РИА Новости оказались кадры работы оператора беспилотника группировки ВС России «Юг», который вел скрытое наблюдение за позициями украинской армии на Авдеевском направлении. Заметив перемещение офицера, он вывел дрон на позицию атаки и нанес точечный удар по противнику.

Военный ВСУ был ликвидирован. Оператору удалось быстро вывести беспилотник из зоны поражения украинских войск радиоэлектронной борьбы и вернуть его на базу.

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18 мая в Минобороны РФ сообщили, что российская армия уничтожила крупные склады вооружения и техники иностранного производства, а также резервы ВСУ. Также была пресечена передача резервов в районы ведения боев.

В ночь на 9 мая российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов ВСУ. В результате армии удалось остановить доставку военной техники в районы ведения боевых действий.