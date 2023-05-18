Минобороны: Российские военные нанесли удары по складам иностранного оружия на Украине

Фото: Минобороны РФ

Российская армия уничтожила крупные склады вооружения и техники иностранного производства, а также резервы ВСУ. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— Сегодня в течение ночи Вооруженными силами РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника. Все назначенные объекты поражены, — говорится в сообщении.

В результате российским военным удалось уничтожить большое количество запасов оружия и боеприпасов ВСУ. Также была пресечена передача резервов в районы ведения боев, передает Telegram-канал военного ведомства.

В ночь на 9 мая российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов ВСУ. В результате армии удалось остановить доставку военной техники в районы ведения боевых действий.

Российские истребители группировки войск «Южная» ранее уничтожили сосредоточение резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Авдеевки. Также артиллерия группировки поразила артиллерийский расчет противника и 120-миллиметровую гаубицу Д-30.