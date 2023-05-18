Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны: Российские военные нанесли удары по складам иностранного оружия на Украине

Лейла Алиева

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Минобороны: Российские военные нанесли удары по складам иностранного оружия на Украине
Фото: Минобороны РФ

Российская армия уничтожила крупные склады вооружения и техники иностранного производства, а также резервы ВСУ. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— Сегодня в течение ночи Вооруженными силами РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника. Все назначенные объекты поражены, — говорится в сообщении.

В результате российским военным удалось уничтожить большое количество запасов оружия и боеприпасов ВСУ. Также была пресечена передача резервов в районы ведения боев, передает Telegram-канал военного ведомства.

В ночь на 9 мая российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов ВСУ. В результате армии удалось остановить доставку военной техники в районы ведения боевых действий.

Российские истребители группировки войск «Южная» ранее уничтожили сосредоточение резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Авдеевки. Также артиллерия группировки поразила артиллерийский расчет противника и 120-миллиметровую гаубицу Д-30.

Спецоперации Армия Россия Минобороны
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евровидение: как хорошо, что нас там не было

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Евгения Ткаченко
Евгения Ткаченко

Жемчужина Восточного округа: как меняется район Вешняки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Все мнения
О проекте