Российские истребители уничтожили резервы ВСУ у Авдеевки

Фото: Минобороны РФ

Российские истребители группировки войск «Южная» уничтожили сосредоточение резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Авдеевки. Об этом в среду, 3 мая, сообщил начальник пресс-центра войскового объединения Вадим Астафьев.

— Авиацией Южной группировки войск уничтожено сосредоточение резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки, — сказал он.

Также артиллерия группировки поразила артиллерийский расчет противника и 120-миллиметровую гаубицу Д-30, передает Telegram-канал Минобороны России.

Недавно стало известно, что российские военные для уничтожения остатков систем ПВО большой дальности Вооруженных сил Украины применяют групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет». Данная тактика позволяет гарантировать эффективное уничтожение комплексов С-300.

1 мая российские войска нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Удар позволил нарушить выпуск боеприпасов и военной техники ВСУ.