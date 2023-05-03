РИА Новости: ВС РФ наносят по ПВО ВСУ групповые удары дронами-камикадзе «Ланцет»

Фото: public domain

Российские военные для уничтожения остатков систем ПВО большой дальности Вооруженных сил Украины применяют групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет», в одном ударе может быть до 10 аппаратов. Об этом сообщил в среду, 3 мая, информированный источник.

— ВС РФ для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет», — рассказал собеседник РИА Новости.

Он отметил, что данная тактика позволяет гарантировать эффективное уничтожение комплексов С-300. В их состав входит большое количество машин — пусковых установок ракет, командных пунктов, радаров и другой техники.

2 мая официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три самолета ВСУ. По его словам, два украинских истребителя МиГ-29 были сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка ДНР и Миролюбовка Херсонской области.