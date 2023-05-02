Минобороны: Российские средства ПВО сбили три самолета Воздушных сил Украины

Фото: Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили три самолета Воздушных сил Украины. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой народной республики (ДНР) и Миролюбовка Херсонской области. Кроме того, самолет Су-25 Воздушных сил Украины был уничтожен в районе села Велетенское того же региона.

Также за сутки было перехвачено восемь реактивных снарядов HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, передает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

Накануне сообщалось, что российские зенитчики сбили украинский штурмовик Су-25 при попытке атаковать Вооруженные силы России около Херсона. Уточняется, что два штурмовика ВСУ направлялись к островам на Днепре со стороны Кизомыса.

28 апреля Конашенков сообщил, что российская армия поразила украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения «Иностранного легиона» в районе Константиновки. Воздушно-десантные войска и подразделения группировки «Юг» пресекли попытки ВСУ ввести в город резервы.