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Минобороны: Российские средства ПВО сбили три самолета Воздушных сил Украины

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Российские средства ПВО сбили три самолета Воздушных сил Украины
Фото: Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили три самолета Воздушных сил Украины. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой народной республики (ДНР) и Миролюбовка Херсонской области. Кроме того, самолет Су-25 Воздушных сил Украины был уничтожен в районе села Велетенское того же региона.

Также за сутки было перехвачено восемь реактивных снарядов HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, передает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

Накануне сообщалось, что российские зенитчики сбили украинский штурмовик Су-25 при попытке атаковать Вооруженные силы России около Херсона. Уточняется, что два штурмовика ВСУ направлялись к островам на Днепре со стороны Кизомыса.

28 апреля Конашенков сообщил, что российская армия поразила украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения «Иностранного легиона» в районе Константиновки. Воздушно-десантные войска и подразделения группировки «Юг» пресекли попытки ВСУ ввести в город резервы.

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