«РВ»: Около Херсона из ПЗРК сбит второй штурмовик Су-25 ВСУ за неделю

Фото: Минобороны РФ

Российские зенитчики сбили украинский штурмовик Су-25 при попытке атаковать Вооруженные силы РФ около Херсона. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил портал «Русская весна».

Уточняется, что два штурмовика ВСУ направлялись к островам на Днепре со стороны Кизомыса, когда в двигатель одного из них попала зенитная ракета, после чего второй самолет из пары улетел от российских позиций.

Ракету выпустили из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) — ручного оружия.

— Это второй штурмовик, сбитый нашими зенитчиками за шесть дней около островов на Днепре у Херсона, — отметил портал.

25 апреля российские военные сбили штурмовик ВСУ Су-25 под Херсоном, который предпринял неудачную попытку атаки. При этом второе воздушное судно сумело скрыться от российских позиций.

20 апреля оператор переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» морской пехоты Тихоокеанского флота в районе города Угледар сбил еще один штурмовик ВСУ Су-25. Под Угледаром также ликвидировали расчет миномета. Его вычислили комплексом артиллерийской разведки «Зоопарк» и ударили по нему орудием «Мста-Б».