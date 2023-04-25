«РВ»: Украинский Су-25 сбили под Херсоном при попытке атаковать российские части

Фото: Минобороны РФ

Российские военные сбили штурмовик ВСУ Су-25 под Херсоном, который предпринял неудачную попытку атаки. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

— Вражеские штурмовики направлялись в сторону островов на Днепре, по пути первый получил ракету от наших бойцов и рухнул недалеко у берега, — говорится в сообщении.

При этом второе воздушное судно сумело скрыться от российских позиций.

20 апреля оператор переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» морской пехоты Тихоокеанского флота в районе города Угледар сбил еще один штурмовик Вооруженных сил Украины Су-25. Под Угледаром также был ликвидирован расчет миномета. Его вычислили комплексом артиллерийской разведки «Зоопарк» и ударили по нему орудием «Мста-Б».

Днем ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что подразделения Воздушно-десантных войск блокировали Артемовск с северной и южной окраин. Поддержку штурмовым отрядам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией.