Российские военные сбили штурмовик ВСУ Су-25 в районе Угледара

Фото: Минобороны РФ

Оператор переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» морской пехоты Тихоокеанского флота в районе города Угледар сбил штурмовик Вооруженных сил Украины Су-25. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

— На Южно-Донецком направлении ВС РФ пресекли попытку нанесения противником авиаудара по передовым позициям группировки «Восток». Оператор переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» в районе Угледара сбил самолет противника Су-25, — сообщил он.

Также воздушная разведка обнаружила разведгруппу ВСУ — огнем минометной батареи военные уничтожили четырех украинских боевиков. Под Угледаром также был ликвидирован расчет миномета. Его вычислили комплексом артиллерийской разведки «Зоопарк» и ударили по нему орудием «Мста-Б».

Кроме этого, уничтожены бронеавтомобиль и пять военных ВСУ в районе Новомихайловки, заключил собеседник РИА Новости.

19 апреля в Министерстве обороны РФ сообщили, что подразделения Воздушно-десантных войск блокировали Артемовск с северной и южной окраин. Поддержку штурмовым отрядам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией.