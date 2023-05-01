Минобороны России сообщило о нанесении ракетного удара по объектам ВПК Украины

Фото: Минобороны РФ

Российские войска нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — заявил он.

Удар позволил нарушить выпуск боеприпасов и военной техники ВСУ, передает слова генерал-лейтенанта Telegram-канал «Минобороны России».

Накануне российские войска ракетным ударом поразили пункт временной дислокации украинской армии в Константиновке. Всего было уничтожено более 200 солдат личного состава ВСУ.

28 апреля Конашенков сообщил, что российская армия поразила украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения «Иностранного легиона» в районе Константиновки. Воздушно-десантные войска и подразделения группировки «Юг» пресекли попытки ВСУ ввести в город резервы.