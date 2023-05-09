Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов ВСУ в ночь на вторник, 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов, — говорится в сообщении.

В результате ударов удалось остановить доставку военной техники в районы ведения боевых действий. Таким образом цели были достигнуты, а назначенные объекты поражены, передает Telegram-канал военного ведомства.

Российские истребители группировки войск «Южная» ранее уничтожили сосредоточение резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Авдеевки. Также артиллерия группировки поразила артиллерийский расчет противника и 120-миллиметровую гаубицу Д-30.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны России сбили три самолета украинской армии. Так, два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка ДНР и Миролюбовка Херсонской области.