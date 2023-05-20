Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Электричка насмерть сбила двух подростков на московской станции Щербинка

Араз Салехов
Происшествия
Электричка насмерть сбила двух подростков на московской станции Щербинка
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Курское направление Московской железной дороги, станция Щербинка Карта всех событий

На московской станции Щербинка электричка сбила насмерть двух девушек-подростков. Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел в пятницу, 19 мая, вблизи станции Щербинка. Поезд № 6369, курсировавший по маршруту Царицыно — Львовская, насмерть сбил двух несовершеннолетних.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как сообщает Telegram-канал ведомства, следователи изучат условия проживания и обучения погибших.

В начале мая произошел похожий случай: электричка сбила человека на станции Одинцово Московской железной дороги. По предварительной информации, пассажир нарушил правила нахождения на остановочном пункте. Мужчина остался жив.

Транспорт Москва Смерть Поезда
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте