Электричка насмерть сбила двух подростков на московской станции Щербинка

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Курское направление Московской железной дороги, станция Щербинка Карта всех событий

На московской станции Щербинка электричка сбила насмерть двух девушек-подростков. Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел в пятницу, 19 мая, вблизи станции Щербинка. Поезд № 6369, курсировавший по маршруту Царицыно — Львовская, насмерть сбил двух несовершеннолетних.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как сообщает Telegram-канал ведомства, следователи изучат условия проживания и обучения погибших.

В начале мая произошел похожий случай: электричка сбила человека на станции Одинцово Московской железной дороги. По предварительной информации, пассажир нарушил правила нахождения на остановочном пункте. Мужчина остался жив.