Ефимов: Семь проектов КРТ в Москве реализуют правообладатели недвижимости

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Правообладатели недвижимости в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) приступили к реорганизации семи объектов бывших промзон и неэффективно используемых участков. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Из 30 активных проектов комплексного развития территорий 13 реализуют инвесторы, семь из них — это компании, в собственности которых находятся земельные участки или сооружения, расположенные в бывших промзонах и на неэффективно используемых участках. Всего правообладатели смогут возвести почти 1,6 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье, производства, деловые и социальные объекты, — рассказал Ефимов.

Он добавил, что в результате в рамках реализации семи проектов будет создано 10 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций составит 170 миллионов рублей, а бюджетный эффект превысит четыре миллиарда рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в ходе реализации проектов появится более 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Также на участках возведут более 237 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, а также более 52,5 тысячи — производственных.

Правительство Москвы заключило договор с ООО «КАМОТЕС» о комплексном развитии территории бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Восточном Дегунине, сообщил Ефимов. В течение шести лет инвестор возведет на участке площадью 2,71 гектара более 81 тысячи квадратных метров недвижимости. Кроме того, на территории появятся рестораны, кафе, фармацевтическое производство, офисы, магазины и технопарк.