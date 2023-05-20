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Сергунина: Новый поток столичного образовательного проекта «Школа гостеприимства» стартует в июле

Евгений Силаев
Город
Сергунина: Новый поток столичного образовательного проекта «Школа гостеприимства» стартует в июле
Фото: Пресс-служба Мостуризма

Заявки на участие в проекте «Школа гостеприимства» подали более 1,3 тысячи представителей столичного туристического бизнеса. Об этом в субботу, 20 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В июле стартует второй поток «Школы гостеприимства». Обучение продлится до середины августа. Всего на участие в проекте подали заявки больше 1,3 тысячи сотрудников гостиниц, турагентств, культурных площадок, а также гидов-экскурсоводов из Москвы и Московской области, — рассказала Сергунина.

Для участников «Школы гостеприимства» доступны пять направлений: «Стандарты гостеприимства и сервиса для гостиничной отрасли», «Возможности MICE-индустрии» (организация и проведение корпоративных мероприятий), «Принципы, основы и потенциал устойчивого туризма для гостиниц, туроператоров и турагентов», «Основы маркетинга и продвижения для гостиниц, туроператоров, турагентов, гидов-экскурсоводов» и «Основы цифровой трансформации для гостиниц, туроператоров, турагентов и гидов-экскурсоводов».

Первый поток обучения завершился в мае. Его участниками стали 430 человек, которые освоили новую специальность или дополнили уже имеющиеся знания.

На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Пресс-служба Мостуризма
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Фото: Пресс-служба Мостуризма
На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Пресс-служба Мостуризма
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Фото: Пресс-служба Мостуризма
На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Пресс-служба Мостуризма
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Фото: Пресс-служба Мостуризма

Свыше 160 индийских туроператоров успели познакомиться с возможностями российской столицы как перспективного направления для делового туризма. Представители московской отрасли гостеприимства в период с 21 по 25 апреля побывали в Мумбаи, Ахмадабаде и Калькутте, где встретились с потенциальными партнерами. Итогом поездки стало заключение меморандума о взаимопонимании с Ассоциацией индийских MICE-агентов.

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