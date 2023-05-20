Bloomberg: Зеленский приготовил ловушку на саммите G7

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В Бразилии заподозрили ловушку в визите президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Большой семерки» G7 в Хиросиме. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Один из бразильских чиновников подчеркнул, что Бразилиа не против проведения встреч с любым из мировых лидеров, однако они не должны быть навязаны. По его мнению, присутствие украинского лидера на саммите является «потенциальной ловушкой» для участников, не входящих в «Большую семерку», передает издание.

Зеленский прибыл на правительственном самолете Франции в японский аэропорт Хиросимы. Там проходит саммит лидеров «Большой семерки» G7.

Издание Politico со ссылкой на неназванных должностных лиц сообщило, что президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме собирается объявить о том, что Штаты выделяют новый пакет помощи для Киева. В этот раз сумма должна составить порядка 375 миллионов долларов.