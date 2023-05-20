Зеленский прибыл в Хиросиму, где проходит саммит лидеров G7

Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на правительственном самолете Франции в японский аэропорт Хиросимы. Там проходит саммит лидеров «Большой семерки» G7.

— Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиленное сотрудничество... Мир сегодня станет ближе, — цитирует его РИА Новости.

Издание Politico со ссылкой на неназванных должностных лиц сообщило, что президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме собирается объявить о том, что Штаты выделяют новый пакет помощи для Киева. В этот раз сумма должна составить порядка 375 миллионов долларов.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Зеленский посетит саммит «Большой семерки» (G7) в Хиросиме. Перед этим украинский лидер приедет в Саудовскую Аравию и примет участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), а затем вылетит на американском военном самолете в Японию. По словам японских источников, Зеленский может присоединиться к встрече в онлайн-формате.

Почему Запад прекратит помогать Украине и чем это закончится — в материале «Вечерней Москвы».