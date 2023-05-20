Пропавших более суток назад в Кемеровской области девочек нашли живыми

Фото: gov.spb.ru

Двух маленьких девочек, которые пропали 18 мая в Кемеровской области с детской площадки, нашли живыми. Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

— Сегодня в ходе поисковых мероприятий приблизительно в трех километрах от населенного пункта, на поляне, девочки были обнаружены, — говорится в сообщении.

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Детей доставили в оперативный штаб, где их осмотрели медики для определения состояния здоровья, сообщает Telegram-канал «Следком».

В Кемеровской области более суток назад пропали две девочки, одной из них два года, второй — четыре. По данным ведомства, две сестры Алена и Ирина вышли прогуляться на улицу 18 мая, они находились на детской площадке, а спустя некоторое время пропали. Поисками девочек занимались около 200 человек.

Недавно на западе столицы с игровой площадки школы пропала девятилетняя девочка. В связи с этим волонтеры оперативно собрались для поисков пропавшей школьницы. В мероприятии приняли участие более десяти человек.