«Неполноценное государство»: какие отношения на самом деле связывают Варшаву и Киев

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Киев не принес извинений Варшаве за Волынскую резню, тогда как Польша взяла на себя ответственность за преступления, совершенные против украинского народа. Украинский лидер Владимир Зеленский должен также взять на себя больше ответственности — это только улучшит отношения между странами, заявил представитель польского МИД Лукаш Ясина. Почему Польша делает такие заявления и каковы на самом деле отношения между странами, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

Как отметил эксперт, у Украины и Польши есть много незакрытых вопросов. Однако при нынешней политической обстановке Польша фактически сидит на двух стульях.

— Первый стул — это то, чего Польша сама для себя хочет. У Польши есть вечный исторический конфликт из-за определенных фрагментов земли. Поэтому Польша постоянно обращается к историческим проблемам, вспоминает, где Украина ее обманула, забрала какие-то земли или еще что-то сделала. В данном случае вот вспомнили Волынскую резню, — заметил политолог.

Начало специальной военной операции (СВО) и вступление в НАТО и Евросоюз заставили Польшу «сесть на второй стул», подчеркнул Маркелов. Теперь Варшава выполняет роль инструмента в руках Вашингтона и Брюсселя. Это доставляет полякам определенные неудобства. Например, они были вынуждены принять на свою землю свыше двух миллионов украинских беженцев, уточнил эксперт.

При этом Польша очень обеспокоена внутренними проблемами, связанными в том числе с Украиной, и не поддастся на уловки западных пропагандистов, уверен политолог.

— Сколько бы Польша ни играла, сколько бы ни становилась инструментом для большой политической игры, у нее есть серьезная проблема страновой идентичности. Польша на сегодня — фактически неполноценное государство. Поэтому она будет регулярно то требовать от Украины репараций, то предъявлять ей претензии, то еще что-нибудь. И сколько бы пропаганда Запада ни убеждала Польшу в том, что украинцы — их братья, на самом деле это не так, — рассказал эксперт.

Собеседник «ВМ» подчеркнул: если руководство Польши не будет делать ярких заявлений в адрес Украины, его не поймет собственный народ. А нынешняя польская власть очень боится падения рейтингов, уверен политолог.

Вполне возможно, что со временем у Польши и других европейских стран даже возникнут серьезные территориальные претензии к украинцам, предположил Маркелов.

— Если убрать коллективную игру Запада, то не только Польша, но и Румыния, и Венгрия, и Словакия имеют территориальные претензии к Украине. Западная Украина в сегодняшних границах с удовольствием была бы раздергана другими странами. Румыния забрала бы себе Молдавию, оправдываясь тем, что, мол, политики разделили людей, а на самом деле они — один народ. А, например, Венгрия готова была бы «откусить» Тернопольскую область, где до сих пор живет много венгров, — заключил эксперт.