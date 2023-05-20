Врач объяснил, почему опасно хранить лекарства при неправильной температуре

Фото: shutterstock

Лекарства крайне опасно хранить неправильно, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям. На многих из них указан температурный режим, при котором важно их хранить. Однако большинство людей все равно кладут все средства в одну аптечку, чем подвергают себя опасности. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор фармлогистического оператора NC Logistic Гарольд Власов.

– Например, глазные капли, мази, свечи, гели, инсулины необходимо держать при температуре +2…+8 °C или +8…+15 °C. При этом те же глазные капли люди часто оставляют на рабочем столе в офисе или постоянно носят в сумке или кармане, – рассказал эксперт в статье.

Он отметил, что особенная опасность заключается в том, что у лекарств снижаются фармакологические свойства. Значит, что лекарство может оказаться более неэффективным или даже вредным.Кроме того, важно обращать внимание на свет и влагу, которые тоже необходимо учитывать при хранении лекарств. Эксперт дал совет, чтобы препараты хранили все свои полезные свойства, нужно читать все рекомендации по хранению и точно им следовать.

Некоторые лекарства от язвы и гастрита могут оказать негативное влияние на почки. Поэтому с приемом таких медикаментов нужно быть как можно более аккуратным, важно принимать подобные лекарства по предписанию врача, а не по собственному желанию. Такое предупреждение сделали в Министерстве здравоохранения, заявила биолог, профессор Университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова.