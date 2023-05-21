Народный календарь. Как предсказать погоду и прогнать русалок 24 мая

Пруд в Царицыно / Фото: Анна Быкова

24 мая Православная церковь чтит память христианского священномученика Мокия Амфипольского, а также святых равноапостольных просветителей и первоучителей славян, братьев Мефодия и Кирилла.

На Руси 24 мая называли Мокием Мокрым. В этот день особую активность проявляли русалки. По поверьям в холодное время года они предпочитают не выходить на берег, а вот весной и летом их часто можно увидеть веселящимися при свете луны.

Особенно опасаться русалок нужно молодым людям, ведь если понравиться ей, она защекочет насмерть или утянет в подводный дворец. Но юноши не погибают, а становятся русалочьими супругами и, окруженные заботой и роскошью, они быстро забывают земную жизнь.

Чтобы отпугнуть русалку, наши предки брали на реку или в лес пучок полыни. Русалка этого растения боится, поскольку оно обладает свойствами отпугивать нечистую силу и разрушать все чары. И все же ни в ночь на Ивана Купалу, ни в русалочью неделю (8-я неделя после Пасхи) никто не купался в реке и даже не хлопал в ладоши на берегу.

В свою очередь девушки на Мокия плели венки и загадывали на будущих супругов. Венки пускали по воде и верили, что их подберут русалки и будут в них веселиться по ночам.

Еще на Мокия Мокрого можно было предсказать погоду. Утром наблюдали за восходом солнца и делали прогноз на лето. В некоторых местах утром во дворе вывешивали тряпку, и если она станет мокрой — лето дождливое будет, а коль останется сухой — жаркое и засушливое.

Приметы погоды:

Если утром туманно и восход багряный, то жди грозового лета.

Поземный туман до восхода солнца расходится — к ненастью.

Туманы на Мокия — к дождливому лету.

Жаркая и сухая погода – к засушливому лету.

Именины отмечают: Иосиф, Кирилл, Константин, Ростислав, Александр, Михаил.