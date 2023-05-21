В России 250 000 человек стали жертвами синдрома внезапной смерти

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В России каждый год примерно 250 тысяч человек оказываются подвержены внезапной остановке сердца. Чаще всего это может встречаться у людей до 50 лет, особенно это касается мужчин.

Именно у мужчин риск такого синдрома может оказаться в два раза выше, чем у женской половины. Об этом сообщило издание «Деловой Петербург».

Дело в том, что остановка сердца может произойти в любое время. Например, в ходе спортивных занятий, в ходе работы или даже просто во сне. Это может стать следствием невнимательности к своему здоровью, а также неверного образа жизни. Крайне важно регулярно посещать врача, а также проверять свою сердечно-сосудистую систему.

По словам кардиолога Полины Шелухи из клиники «НИАРМЕДИК», до этого быватовало мнение, что в ходе занятий спортом сердечная недостаточность является инфарктом. Но в последнее время появляется все больше исследований, которые говорят о том, что такие моменты могут стать следствием наследственных заболеваний.

У человека, который примет лекарство для снижения давления, может развиться инфаркт почки, мозга или сердца. Об этом заявил врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников. Иными словами, прием таких препаратов может убить человека. По его словам, врачи назначают эту группу препаратов в тот момент, когда пациент находится под их наблюдением.